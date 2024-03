(Di mercoledì 13 marzo 2024) Al quarto processo nuovamenteti, ma ancora in libertà in attesa della sentenza definitiva, i duedel pusher delle case popolari. A 14 e 15 anni, il 30 novembre 2020, hanno inferto più di 30 coltellate a Cristian Sebastiano, 42 anni, di fronte alla sua abitazione nel quartiere San Rocco di Monza e gli hanno rapinato una dose di cocaina. Nel primo processo con il rito abbreviato il Tribunale per i minori di Milano li avevati a 14 anni e 4 mesi di reclusione, pena poi confermata anche dalla Corte di Appello di Milano. In questa sede la difesa degli imputati aveva chiesto e ottenuto di approfondire la questione sulla presuntamentale dei minorenni, dettata dalle condizioni disagiate di crescita personale e dall’abuso di sostanze stupefacenti fin dalla pubertà. La ...

Monza , 12 marzo 2024 - Pena lievemente diminuita per le attenuanti ritenute prevalenti sulle aggravanti, ma niente 'sconto' per infermità mentale e neanche messa alla prova per i due baby killer che ...

Condanna bis per i baby killer: "Erano lucidi e consapevoli". Nessuno sconto per infermità: Al quarto processo nuovamente Condannati, ma ancora in libertà in attesa della sentenza ... Dal canto loro, i legali attendono ora le motivazioni dell'appello bis, che saranno rese note entro 90 ...

Ucciso a coltellate per la cocaina, Condanna bis per i baby killer di Monza: "Erano lucidi e consapevoli": Quarto processo per l'omicidio dello spacciatore di San Rocco, Cristian Sebastiano. Pena diminuita a 12 anni e 10 mesi solo per l'età degli imputati, negata la messa in prova ...