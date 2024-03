Condanna a 9 anni per l’autista del boss Messina Denaro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 marzo 2024 –a 9perdelMatteo, catturato nel dicembre 2022 e morto lo scorso settembre. GiovLuppino è uno degli ultimi fiancheggiatori dell’ex primula rossa della mafia a cadere nella rete degli investigatori. Giusto un mese fa erano finiti in manette i figli di Luppino: Antonino e Vincenzo con l’accusa di favoreggiamento e inosservanza di pena aggravati. Stessa accusa perdelche, come detto, dovrà scontare una pena di 9. L'imprenditore di Campobello di Mazara aveva fatto da autista aldurante gli ultimi tempi della sua vita da ricercato. Luppino, secondo l'accusa, rappresentata in aula dai pm della Dda Piero Padova e ...

Taranto, far west a Paolo VI: carcere per 39 anni e lavori in una colonia agricola: È stato il giudice Alessandra Romano a mettere la sentenza che ha Condannato a 13 anni e 1 mese di reclusione Mario Fagotti e Piero Bisignano, difesi dagli avvocati Pasquale Blasi, Andrea e Salvatore ...lagazzettadelmezzogiorno

Investì e uccise la moglie. Rinviato ad agosto il processo contro Dennis: Rischia una Condanna di 15 anni. Oggi la prima udienza, ma il pm ha chiesto e ottenuto un rinvio di 5 mesi per completare le indagini ...gazzetta

Poliziotto vende dei cellulari on line e fa arrestare un truffatore: Milano, un agente della Polmetro si è insospettito davanti alla costante disponibilità di denaro contante dell’acquirente e ha fatto dei controlli, scoprendo una Condanna da scontare ...ilgiorno