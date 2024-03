Concorso scuola 2024 | iniziano le prove anche per la secondaria | oltre 300mila candidati per 29mila posti Le info utili

Terminate oggi 12 marzo le prove scritte del Concorso docenti di scuola dell'infanzia e primaria , l'USR Puglia ha pubblicato l'avviso con le lettere estratte per le prove orali per le classi di ... (orizzontescuola)

Dopo infanzia e primaria, al via anche il Concorso per la Scuola secondaria. Per fare il punto della situazione, anche in vista dell’aggiornamento delle GPS e dei decreti attuativi dei percorsi ... (orizzontescuola)

"Io, commissario perché imparziale. Non ho nessun parente in università": "Venivo chiamato spesso come commissario ai concorsi perché avevo fama di essere imparziale", al di sopra di ogni sospetto di "favoritismo in quanto non avevo parenti in università. Nessun professore ...ilgiorno

Conad premia gli studenti: ‘Scrittori di classe’ ha i suoi vincitori. Tra i 12 scelti a livello nazionale, il Conad Adriatico premia la classe 2A della scuola primaria ‘P. Santini’ di Loro Piceno a Macerata e la classe 2D della ...ilrestodelcarlino

Guardia di Finanza Concorso allievi: Bando di Concorso per 1.330 allievi marescialli alla Guardia di Finanza. Avviso per medici specialisti all'Inps e selezione per farmacisti al Forte dei Marmi. Informazioni sui siti ufficiali.lanazione