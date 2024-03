Concorso polizia penitenziaria | previsti più di 2 500 posti | cosa fare per partecipare

(Di mercoledì 13 marzo 2024)più di 2.500 nuovi: tutto quello che serve sapere per poterImportanti novità arrivano per coloro che aspirano a diventare allievi di. Sta per arrivare un nuovocome annunciato da parte del Ministero della Giustizia. Secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti è stato messo a disposizione un bando da 2.568 nuovi, con l’obiettivo di ampliare la sicurezza nelle carcere e non solo. Oltre alle prove fisiche e scritte, è previsto anche l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale.(Ansa Foto) Cityrumors.itDa precisare che i ...

Rapinano una gioielleria e un compro oro a Brescia, arrestate 3 persone e altre 7 indagate: Carabinieri e polizia hanno arrestato 3 persone ritenute responsabili della rapina del 10 gennaio a un compro oro e del 23 febbraio a una gioielleria a ...fanpage

Milano, utilizzano jammer per rubare all’interno di un’auto: arrestati: (Mi-lorenteggio.com) Miano, 13 marzo 2024 – La polizia di Stato di Milano ha arrestato due cittadini italiani di 45 e 69 anni, entrambi con precedenti di polizia, per furto pluriaggravato in Concorso.mi-lorenteggio