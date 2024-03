Concerti di Ligabue in teatro | calendario completo e biglietti in prevendita

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Soffiano 64 candeline oggi, mercoledì 13 marzo, con l’annuncio deidiin. Il rocker di Correggio ha annunciato 31 date indoor nei più prestigiosi teatri d’Italia per un tour che nasce sotto il nome Dedicato A Noi.diin: date ediinprendono il nome dall’album Dedicato A Noi, il disco di inediti uscito nel 2023. Ogni data sarà unica, ad eccezione della doppietta che il cantautore terrà a Correggio per aprire questo ciclo di. Di seguito il: 1 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) –Asioli – DATA ZERO2 ottobre 2024 – ...

Ligabue in concerto - In teatro: dedicato a noi: Lunedì 4 novembre 2024 alle ore 21.00 al Teatro Sociale di Mantova (piazza Felice Cavallotti 14) arriva in concerto Ligabue, nell'ambito del suo nuovo tour In teatro: dedicato a noi.mentelocale

Napoli, Ligabue al San Carlo per il prossimo tour teatrale: Luciano Ligabue arriva in Campania con due date per il suo tour teatrale: al teatro San Carlo di Napoli il 7 ottobre e al teatro Gesualdo di Avellino il 18 ottobre. A 13 anni ...ilmattino

‘Dedicato a noi’, il tour teatrale: Ligabue al Lac il 9 novembre: Passato, presente e futuro dei suoi sogni di rock ‘n’ roll a Lugano. La prevendita apre alle 12 di sabato 16 marzo sul sito luganolac.ch ...laregione.ch