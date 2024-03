(Di mercoledì 13 marzo 2024) Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale (in foto l’ad Francesco Minotti) ehanno siglato la Convenzione Futuro e la Convenzioneche consentiranno alle imprese clienti, soprattutto pmi, di accedere aa medio-lungo termine nell’ambito delNew Deal italiano.fino a 50 milioni per progetto.

Dalla ’Cassa’ aiuti per gli imprenditori: La Cassa di Risparmio di Orvieto si avvicina alle esigenze degli imprenditori con le convenzioni Futuro e Green, offrendo finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti strategici e ambientali, ...lanazione

Con Sace finanziamenti per progetti green: Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale e Sace firmano accordi per finanziamenti a medio-lungo termine per imprese, soprattutto pmi, nel contesto del Green New Deal italiano. Le banche del Gruppo ...quotidiano

MCC e Sace siglano due convenzioni per finanziamenti garantiti su progetti strategici e green: Con la copertura della garanzia di Sace, BdM Banca, Cassa di Risparmio di Orvieto e la Capogruppo Mediocredito Centrale potranno erogare finanziamenti fino a 50 milioni per singolo progetto della ...teleborsa