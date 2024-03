Con “il sistema invisibile” Foa ci insegna perché siamo schiavi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar – Il(in)visibile è stata una lettura illuminante. Forseprodotto di un’esperienza personale, sentita ed evidentemente votata alla necessità di essere comunicata all’esterno. L’esperienza è quella di Marcello Foa, che in questo “” dai contorni indefiniti, incerti, eppure ben presente, ha lavorato in modo diretto, senza filtri. Assumendosene responsabilità e rilevandone le storture. Dalla presidenza Rai di Foa, del resto, molti si aspettavano tanto, sicuramente troppo.la tv di Stato è la prima ad essere pienamente coinvolta in questa ragnatela di condizionamenti, di blocchi, di situazioni pregresse che non si risolvono certamente con una nomina. Con Il(in)visibile, Foa ci spiega...