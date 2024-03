Con Case green si stimano lavori per 270 miliardi | 16mila euro per ogni caldaia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 13 marzo 2024) In pochi anni tra 5,5 e 7,6 milioni di edifici tra privati pubblici che sono in condizioni energetiche scadenti dovranno essere riqualificati in Italia. Oscillano le stime fornite da Fillea Cgil e Unimpresa per gli immobili nelle classi più basse (F e G), all’indomani del via libera alla Direttivapea sulleche punta a ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di energia per...