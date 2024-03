Con 15 euro sostieni il dormitorio della Caritas

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si cercano fondi per sostenere le attivitàCasa di Zaccheo, ilper senzatetto gestito dalla, con sede in piazza Pieve. Le donazioni si possono effettuare attraverso il sito produzionidalbasso.com/project/emergenza-freddo-a-casa-zaccheo oppure tramite bonifico all’Iban IT 21 C 03069 09606 100000138526 (Banca Intesa San Paolo), indicando nella causale Raccolta fondi Casa di Zaccheo e intestando il versamento alladi San Donato. Con 15si possono garantire a un ospiteCasa una doccia calda, un letto e una colazione per un giorno. La struttura di piazza Pieve ha riaperto i battenti lo scorso novembre, dopo tre anni di stop legati anche alla pandemia da Covid. A.Z.

