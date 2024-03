Comunità Energetica Rinnovabile | tavolo di progettazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Camera di commercio Irpinia Sannio, nell’ambito del Progetto Transizione, organizza ildiTerritoriale “I primi passi per la costituzione di una CER”. Giovedì 21 marzo 2024, dalle ore 09:00 alle 13:00, presso la sede di Avellino in Piazza Duomo 5. Ildicostituisce un incontro operativo tra soggetti interessati all’avvio diEnergetiche Rinnovabili (CER) sul territorio ed un esperto in tema di energia a disposizione per offrire un supporto tecnico con l’obiettivo di definire i primi passi per la creazione di una CER. Sarà l’occasione anche per approfondire il recente decreto CACER 414/2023 con le regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR e ...