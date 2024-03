Como vs Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lariani continuano a credere nella promozione diretta, così come i toscani che si sono iscritti alla corsa playoff.vssi giocherà sabato 16 marzo 2024 alle ore 14 presso lo stadio SenigalliaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani sono usciti sconfitti dal derby lombardo contro la Cremonese, scivolando così in quarta posizione a quota 52. La promozione diretta, però, dista quattro lunghezze, e la squadra di Roberts non vuole mollare e cercherà di sfruttare questo turno casalingo per rimanere in corsa I toscani sono in ripresa e le due vittorie consecutive lo dimostrano. La squadra di Aquilani si è cosi distaccata dalla zona retrocessione ed ora può puntare ad un posto nei playoff LE ...