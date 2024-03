Como | mille franchi di alcolici nel bagagliaio | fermato alla dogana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Menaggio (), 13 marzo 2024 – Il carico di prodotti, per un valore di circasvizzeri, andava ben al di là dellagia che consente il transito tra Italia e Svizzera, andando così incontro al sequestro. Il carico è stato scoperto dai militari della Guardia di finanza di Menaggio, durante un servizio di retrovalico, in zona di vigilanzale: gli agenti hanno sottoposto a controllo un italiano residente in Svizzera, che stava facendo ingresso in Italia. All’interno deldell’auto di cui eraguida i militari hanno trovato prodottiper un importo di un migliaio di: unagia ben oltre la legge. E così i prodotti sono ...