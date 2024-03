Como | il sindaco Rapinese ignora le proteste | chiude gli asili nido e dopo un secolo ferma le giostre a Pasqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Com’era da attendersi leaccalorate, un evento eccezionale per la tranquilla, non sono servite a smuovere di un millimetro ilAlessandroche prosegue il suo muro contro muro contro i giostrai, che per la prima volta non saranno acon il Luna Park aoltre undi presenza ininterrotta costretti a traslocare a Lecco dove sono stati accolti a braccia aperte. Non hanno avuto un risultato migliore anche ledei genitori che la scorsa settimana e ieri, in maniera ancor più rumorosa, hanno fatto sentire la loro voce nel cortile di Palazzo Cernezzi per chiedere di nonre glidei quartieri. La protesta di quelle che il ...