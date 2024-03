Como | i tre studenti del liceo privato che bullizzano un 17enne | «Tira fuori le p… da fascista»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tra settembre 2020 e marzo 2021 in undiuno studente è stato vittima di cyberbullismo da parte di tre ragazzi. Nella loro chat c’erano messaggi omofobi, antisemiti, inneggianti al fascismo e minacce di morte. Ieri i tre sono stati rinviati a giudizio per le intimidazioni inflitte. La chat si chiamava Octopussy e i tre avevano 17 anni al momento dei fatti. Frequentavano unscientificocome la vittima, che alla fine ha dovuto cambiare scuola. «Qui c’è qualcuno che vuole un colpo di Ak (fucile da guerra, ndr) nell’arteria», è uno dei messaggi secondo quanto riporta il Corriere della Sera. La pubblica ministera Sabina Ditaranto nella richiesta di rinvio a giudizio ha scritto che i tre i «con messaggi minacciosi, omofobi antisemiti e inneggianti al fascismo cagionavano a Luca un grave stato di ...

