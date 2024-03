Comitato anticamorra | “Le operazioni spot fanno il solletico ai clan”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Leilai. Servono azioni che incidano sulle cause. La repressione da sola non basta”. Lo sostiene, in una nota, ilper la legalità che chiede di “estendere il decreto Caivano a tutti i rioni della 219?. “Un omicidio a Napoli, un ferimento a Giugliano, il Comune di Melito sciolto per condizionamento della camorra, omaggi ai boss a Torre Annunziata, annunci social per il ritorno deiin quartieri difficili, l’allarme sulla diffusione illegale delle armi lanciato dai carabinieri. Tutto nel giro di un paio di giorni e l’elenco potrebbe anche continuare e non si fermerà purtroppo – spiegano i rappresentanti del– in questi giorni stanno ...