Come verrà scoperto e punito chi ha visto una partita di calcio sul pezzotto dal 1 febbraio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La piattaforma Piracy Shield è una svolta nell'individuazione dei siti illegali che trasmettono eventi sportivi. Una novità nel protocollo consentirà di identificare e punire responsabili e utenti in tempi più brevi: per le indagini non servirà l’autorizzazione della magistratura.