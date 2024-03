Come risparmiare tanti soldi investendo con pazienza e regolarità | convinzioni sbagliate ed errori da evitare

Leggi tutta la notizia su ilovetrading

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Molte persone tendono a sottovalutare il potenziale dei piccoli risparmi nel lungo periodo. Ma è importante capire che anche quantità apparentemente insignificanti di denaro, quando investite con costanza e, possono crescere in modo significativo nel tempo. È il principio fondamentale del risparmio e degli investimenti. Anche un modesto importo investito regolarmente può accumulare interesse nel corso degli anni, generando un guadagno sostanziale. Per esempio, un risparmio mensile di soli 50 euro, investito in un conto che offre un tasso di interesse composto, con il tempo può tradursi in un importo considerevole. E questo grazie all’effetto cumulativo degli interessi. Un altro aspetto da considerare è la disciplina nel risparmio. Lae la costanza nel versare somme anche modeste su un conto, o un piano di investimento, sono ...