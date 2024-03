Come realizzare un perfetto concealer make-up

Quando si parla di colorazioni per capelli, ci troviamo spesso davanti a una scelta: optare per colori audaci e accattivanti o cercare di mantenere un aspetto più naturale? Raggiungere un colore ... (diredonna)

Ci sono moltissimi personaggi interessanti in giro per il web, personaggi che si sono fatti un nome nel corso degli anni pubblicando dei bei video . Vuoi diventare uno di loro? In questa guida ... (tuttotek)

Il correttore , nel mondo del trucco, è un prodotto incredibilmente versatile e fondamentale per ottenere un look impeccabile. Oltre a coprire le imperfezioni, può essere utilizzato da solo per ... (diredonna)

Riciclo creativo: ecco Come creare un meraviglioso arredo per il giardino senza spendere una fortuna: Ma ci sono anche i bancali, che siamo soliti vedere per organizzare e trasportare le merci. Di idee creative ce ne sono, Come realizzare i mobili da giardino con il pallet. Si può realizzare un divano ...designmag