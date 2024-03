Colosso del commercio di arredamenti in via dei Mulini | incontro a Palazzo Mosti | 15 assunzioni per iniziare

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella e il presidente della Commissione consiliare Attività produttive Alboino Greco hanno ricevuto stamane aInnocenzo Macchiarolo, imprenditore e titolare della società immobiliare Md. Oggetto dell’è stato l’investimento produttivo che effettuerà in città ildanese Jysk, player di rilievo internazionale nel campo deldiper la casa e il giardino. Lo store sorgerà a via deisu uno spazio di 1.300 metri quadri. L’apertura è prevista tra dodici mesi, con un impatto occupazionale iniziale di 15 addetti. Il Sindaco ha garantito che – in questo come in tutti gli altri casi – l’Amministrazione supporta la libera iniziativa economica e gli investimenti di natura ...

Meta , il colosso dei social cambia tutto e per Facebook e Instagram ci saranno delle rivoluzioni a partire dal 2025 . L’era dei social network ha portato una vera e propria rivoluzione nella vita ... (cityrumors)

Nuovi scossoni dal tormentato mercato immobiliare cinese. Dopo Evergrande anche il secondo costruttore del paese, China Vanke , lotta per evitare il default sulle sue obbligazioni. Il gruppo è in ... (ilfattoquotidiano)

Google censura Gemini, l'IA non potrà rispondere sulle elezioni: Il Colosso ha spiegato che gli utenti non saranno in grado di ricevere risposte su domande inerenti temi politici legati alle varie elezioni che ci saranno nel corso del 2024. Tra le tante, le ...ansa

Nuovo iMac con schermo touch ispirato a Surface Studio: Nonostante in precedenza avesse rifiutato l'idea, Apple starebbe ora rivalutando la possibilità di introdurre uno schermo touchscreen sull'iMac.msn

iPhone iPad Mac Apple Watch iOS 17 View All: L’Apple Watch Series 9 e l’Ultra 2 hanno solo capacità di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue disabilitate negli Stati Uniti, poiché il divieto non è applicabile in altri paesi. Gli Apple Watch ...ispazio