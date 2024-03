Colleferro Venerdì 15 Marzo alle 17 | nella Biblioteca comunale “R Morandi” | Luigi Speziali presenterà il suo libro “L’Araba Fenice Il potere della resilienza”

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, presso la Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, si parlerà della L'articolo Colleferro. Giornata ... (cronachecittadine)

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, presso la Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, si parlerà della L'articolo Colleferro. Giornata ... (cronachecittadine)

Allerta meteo, annullata la chiusura sulla A1 del tratto Colleferro - Valmontone: ... per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato: - dalle 21:00 di venerdì 8 alle 5:00 di sabato 9 marzo, sarà chiusa in entrata verso Roma/G. R. A. (Grande ...

Viabilità - A1 Milano - Napoli: chiusure notturne della stazione di Valmontone: ... mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 marzo, con orario 22 - 5, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro.