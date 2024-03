Col “jammer” bloccano chiusura del suv per rubare | due arrestati in pieno centro Come agivano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Milano – Usavano un disturbatore di frequenzapernelle auto: la polizia arresta due italiani, di 45 e 69 anni, entrambi con precedenti, con l’accusa di furto pluriaggravato in concorso. Lunedì pomeriggio, gli agenti della squadra investigativa del Commissariatohanno individuato un veicolo con a bordo i due uomini. Poco dopo, hanno visto il 69enne scendere dall’auto e avvicinarsi ai veicoli in sosta cercando di scrutare all’interno di essi per poi tentare di aprire la portiera di una utilitaria. Dopo aver percorso diverse vie principali delcittadino, poco dopo le 19, i due pregiudicati, seguiti a distanza dai poliziotti, si sono fermati nei pressi di un parcheggio pubblico in via San Marco. In particolare, dopo aver visto un suv con il conducente intento a parcheggiare, attraverso ...