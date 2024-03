Codici | la fine del mercato tutelato sta mettendo in difficoltà i consumatori

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pescara - Ci risiamo, ammesso che sia mai finita. Complice ladel, si registra il ritorno prepotente sulla scena delle bollette “pazze”. Gli Sportelli dell’associazionericevono quotidianamente segnalazioni diche lamentano costi spropositati. È una spia di una situazione che con il passare delle settimane si sta facendo sempre più complicata, considerando anche l’impatto che hanno le bollette sui bilanci delle famiglie. “La situazione è delicata – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– e merita la massima attenzione affinché isiano tutelati. Ad inizio anno c’è stato un aumento importante delle segnalazioni relative all’attivazione dei contratti senza il consenso dell’utente. Il problema non è ...

È un momento particolare quello che stanno vivendo i consumatori. La fine del mercato tutelato ha scatenato la corsa dei call center a conquistare nuovi clienti per le compagnie energetiche.

