Codice strada | Schlein | ‘stop al codice stragi | destra ha scelto nuovo nemico’ 2

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Il Pd ha illustrato una serie di proposte alternative messe a punto insieme alle associazioni di settore. “Il governo e il ministro Salvini fanno un manifesto della, meno controlli e meno tutela per i deboli, in più con una crociata di Salvini contro i sindaci -ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga-. Noi vorremmo che le persone tornassero centrali, a partire dagli utenti più fragili, e che si faccia in modo di garantire la salvaguardia della sicurezza e della vita in città con i 30 all’ora”. Il Pd ha fornito alcuni dati: nel 2022 ci sono stati 3.159 morti, 9 al giorno, e circa 600 feriti al giorno. Per la responsabile Ambiente del Pd Annalisa Corrado, ilè “una legge novecentesca, ideologica, fatta di slogan”. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha invece parlato di ...