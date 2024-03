Codacons | «La Rai ci ha negato l’accesso ai dati sul televoto del Festival di Sanremo perché per loro non sono di interesse pubblico»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) «La Rai ha risposto all’istanza d’accesso presentata dal, negando categoricamente di fornire all’associazione irelativi ai televoti dei telespettatori pervenuti durante la kermesse canora dello scorso febbraio». La denuncia arriva dall’ufficio stampa dell’associazione consumatori che in una nota riporta: «All’indomani dell’ultima puntata del, caratterizzata da alcuni disservizi e problemi tecnici che avevano interessato il sistema del, ilpresentava formale istanza d’accesso alla Rai chiedendo tutti isui voti espressi dai singoli componenti delle giurie della sala stampa e delle radio; i voti validi raccolti attraverso il; quelli invalie la relativa motivazione; i...

