CM com – Lecce | Gotti | ‘Il 2023 è stato duro per me | ho avute due operazioni invasive A 3 o a 4 | ecco come giocheremo’|Serie A

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 2024-03-13 15:24:00 Arrivano conferme: Primo giorno di scuola per Luca, nuovo allenatore del. Queste le sue prime parole in conferenza stampa. SALVEZZA – “La lotta salvezza è avvincente. Per chi vede da fuori, è davvero bella. Quando ci sei dentro, le cose le vedi in maniera diversa. Ilper me èun anno difficile: ho avuto due. Una a luglio, che non mi ha consentito di accettare le offerte ricevute. Dopo 7-8 mesi di stampelle ora sono tornato alla normalità. Ci saranno 10 partite tutte importanti, compresa quella di sabato. È la bellezza di questo sport. Per me è il primo subentro con così poche partite. La cosa più importante è non fare danni”. CONTRATTO E GRUPPO – “Io ho detto a Corvino che non vengo qua per il ...