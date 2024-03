Club Brugge vs Molde – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ile ilconcluderanno la loro battaglia per un posto nei quarti di finale di Europa Conference League giovedì 14 marzo, quando si incontreranno in Belgio nel secondo turno degli ottavi di finale. Gli ospiti viaggiano con un vantaggio esiguo da difendere, avendo prevalso in Norvegia la settimana scorsa per 2-1. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIltorna giovedì allo Stadio Jan Breydel con l’obiettivo di ribaltare il risultato degli ottavi di finale di Europa Conference League e di accedere agli ottavi di ...