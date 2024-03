Clamoroso Salernitana | chiesti 20 milioni di euro di danni a Dia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La richiesta dellanei confronti di Boulaye Dia dopo il rifiuto di entrare in campo contro l’Udinese Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, laavrebbe depositato al Collegio Arbitrale della Serie A l’istanza di arbitrato contro Boulaye Dia. La novità, oltre alla decisione di metterlo fuori rosa per il rifiuto di scendere in campo contro l’Udinese, è la clamorosa richiesta di un’azione risarcitoria di 20di. La cifra rappresenta il costo dell’attaccante senegalese in questa stagione tra il pagamento del prestito oneroso, il riscatto dal Villarreal e gli stipendi.