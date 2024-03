Clamoroso Romagnoli contro Lotito | «No al ritiro | vendimi pure»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La discussione tra Alessioe Claudioper il possibiledella Lazio dopo gli ultimi risultati Emergono nuovi importanti retroscena sul momento difficile in casa Lazio dopo l'ultima sconfittal'Udinese. Il presidente Claudioavrebbe infatti annunciato la sua decisione di mandare la squadra in. Tanti i commenti di disapprovazione, in particolare quello di Alessioche ha ribattuto: PAROLE – «Io non ci vado. Mandamivia. Non mi hai dato mille cose che mi avevi promesso».