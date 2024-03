Clab | continuano i lavori di riqualificazione e i progetti dedicati alle persone con disabilità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bergamo.– La Casa dei LABoratori, che ha sede nel quartiere di Redona, compie cinque anni, una ricorrenza che rappresenta l’occasione per raccontare deidirealizzati e dello sviluppo deisocio-educativi e ricreativi che coinvolgono leconin città. Dall’inaugurazione avvenuta il 19 marzo 2019, il progetto “Casa dei Laboratori () – integrazione e inclusione a favore didisabili del Comune di Bergamo”, realizzato grazie alla collaborazione con il Consorzio Sol.Co Città Aperta e l’Associazione Genitori Costruire Integrazione APS, si è sviluppato costantemente con la realizzazione di attività socio-relazionali e socio-educative in una logica di integrazione e inclusione e in costante e ...