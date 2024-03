Civitas Metropolitano | alla scoperta dello stadio dell’Atletico Madrid

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – Ilrappresenta una delle migliori opere architettoniche del panorama sportivo mondiale. Loospita le partite casalinghe, tra cui la gara di ritorno degli ottavi di Champions League di stasera, tra i Colchoneros e l’Inter. È noto a livello mondiale per il suo stile all’avanguardia e per la sua modernità. La storia Inizialmente chiamato Peineta, venne ultimato nel 1993. Il progetto fu realizzato dagli architetti spagnoli, Antonio Cruz e Antonio Ortiz, per il concorso "Ciudad Deportiva de la Comunidad de". Lovenne poi chiuso per ristrutturazione nel 2004, ma questa non venne mai portata a termine. In seguitocandidatura di ...