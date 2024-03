Ciucci | ' Bonelli non cita la pagina con l' ok al Ponte'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Sentendo l'onorevole, da parte mia, è tecnicamente sorprendente perchédelle pagine di un documento, che noi abbiamo messo a disposizione, ma nonlafondamentale che è la45 in cui il Comitato Scientifico esprime all'unanimità un parere positivo sul progetto, ossia sulla relazione del progettista, che è l'aggiornamento del progetto previsto dal Dl 35". Lo ha detto l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro, contattato dall'ANSA in merito alle dichiarazioni al question time del leader Avs Angelo. "Poi esprime alcune raccomandazioni e approfondimenti da fare nella fase di predisposizione del progetto esecutivo, come previsto dalla legge", ha spiegato. In particolare, "il quadro ...