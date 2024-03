Cinque fragranze al pomodoro che sanno di estate italiana

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 13 marzo 2024) I meteorologi concordano, la bella stagione è ormai alle porte. Dopo settimane di nubi e pioggia, pare che l’intero stivale possa finalmente farsi baciare dal sole. E non c’è nulla di meglio dei profumi alper lasciarsi alle spalle l’inverno e accompagnare la primavera in attesa dell’. Quella delè sempre stata considerata una nota “di nicchia” in profumeria. Più gettonata dal settore dell’erboristeria, sta però iniziando a farsi sentire sempre di più nelle novità profumi 2024. L’essenza delè, infatti, oggi utilizzata per conferire ruvidezza alla fragranza con un tocco di originalità. La sua scia ricorda le estati calde e umide trascorse a contatto con la natura. Soprattutto ...