Cinecittà World | reportage dell’Opening party che ha inaugurato la stagione 2024

(Di mercoledì 13 marzo 2024), ecco ilche hala: tra le novità più attese lo show dal vivo Incanto by NoGravity, il percorso horror Hotel Transilvania e il divertente Far West Show – Il Disastro Inaugurata la nuovaÈ ufficialmente iniziata la nuovadi(qui il sito internet ufficiale). Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma con un Openingche ha avuto luogo sabato 9 marzo hale 5 novità, di cui sono protagonisti assoluti gli spettacoli dal vivo che ogni giorno regaleranno momenti di svago a tutta la ...

Artem , conosciuto come Pinuccio della serie Mare Fuori è tra gli ospiti del Cinecittà World : ecco tutte le informazioni Artem di Mare Fuori , la serie cult di Rai 2, sarà ospite del Cinecittà World , ... (movieplayer)

Cinecittà World torna con tante novità e inaugura Incanto by No Gravity, uno spettacolo ipnotico ideato e diretto da Emiliano Pellisari con danzatori-acrobati che volano sul palcoscenico e ... (spettacolo.eu)

Ary Music in radio con un nuovo singolo: Il 17 luglio 2021 è ospite all'undicesima edizione del "MICROFONO D'ORO" a CINECITTÀ WORLD a Roma dove ha cantato a Civitavecchia all'inaugurazione del SUMMER VILLAGE, l'8 agosto 2021, sempre a ...

Successo per la MG Dance Academy al Festival della danza: ... per loro 6 primi posti e un secondo posto che hanno permesso l'accesso alla finalissima di Cinecittà World (Roma) il prossimo 11 e 12 maggio. Il centro studi MG ed in particolare la coreografa si ...