Cina | messa al bando di TikTok si ritorcerà contro gli Usa

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Laalnegli Usa dell'app di condivisione video di proprietà cinese"si ritorcerebbe inevitabilmentegli Stati Uniti". E' quanto ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, secondo cui Washington, "malgrado non abbia mai trovato prove cheminacci la sicurezza nazionale americana, non ha mai smesso di reprimere". Le mossela popolare app è parte di un "comportamento di bullismo", ha aggiunto Wang, nel briefing quotidiano.

Domenico Berardi ha finito qui la sua stagione . L’attaccante del Sassuolo si è rotto il tendine d’Achille durante la partita di Verona. Il messaggio dell’Inter per il giocatore. Niente Europei in ... (inter-news)

Speravamo si fermasse alla granola, ma non è stato così. Francesca Ferragni , la sorella della più nota Chiara già dentista, si è messa a fare videoricette su Instagram e non sappiamo se è più cringe ... (gamberorosso)

Usa: vittoria facile per Biden alle primarie democratiche in Georgia: Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie democratiche in Georgia, registrando una vittoria facile dopo che ...agenzianova

TikTok e la diffida americana: il social rischia di essere bandito: In settimana la Camera dovrebbe votare una legge che impone all’azienda cinese ByteDance di vendere. Trump ostacola, ma Biden e gli altri repubblicani concordano ...corriere

FE | Svelata la pista di Shanghai: sarà tra le più rapide del mondiale: Dopo averci pensato in passato come possibile alternativa alle tappe in città, vero focus della categoria elettrica, la Formula E quest'anno sbarca ufficialmente a Shanghai, in Cina. Non è la prima vo ...it.motorsport