Cina | manufatti di musei dello Hubei saranno esposti negli Stati Uniti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Wuhan, 13 mar – (Xinhua) – Una mostra intitolata “Regni della fenice: l’ultimo splendore dell’Eta’ del bronzo in” si terra’ da aprile a luglio presso l’Asian Art Museum di San Francisco. La mostra presentera’ oltre 260provenienti da cinquedella provincia centrale cinese, che illustrano l’arte degli antichiChu e Zeng. Molti dei, tra cui oggetti in bronzo, in lacca e in giada, non sono maiprima al di fuori della. Seguite le nostre telecamere per scoprire come ivengono imballati e trasportati. Agenzia Xinhua