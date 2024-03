Cina | Guiyang ripristina voli diretti per Kuala Lumpur

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 mar – (Xinhua) – Ieri sono statiti iregolari tra, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, e, capitale della Malesia, secondo la Guizhou Civil Aviation Industry Group Co., Ltd. Il volo OD608 e’ arrivato all’aeroporto internazionale di Longdongbao aieri sera con 162 turisti provenienti dalla Malesia. Si tratta del primo volo charter turistico dalla Malesia al Guizhou dopo l’attuazione di una politica bilaterale di esenzione dal visto lo scorso anno. Secondo la compagnia, il servizio aereo sara’ attivo una volta alla settimana, ogni martedi’, e si prevede un aumento della frequenza in futuro. L’aeroporto e’ anche pronto a inaugurare diverse rotte aeree internazionali quest’anno. ...