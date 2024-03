Cina | esplode un ristorante per una fuga di gas | 1 morto e oltre 20 feriti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un edificio esploso improvviso, a seguito di un fragoroso boato. E crollato nel giro di pochi secondi, sotto gli occhi attoniti dei passanti. Le immagini, girate a Sanhe (pochi chilometri a nord di Pechino, in) hanno fatto il giro del mondo in poche ore: auto e motorini incolonnati, fermi nel traffico di una città di colpo paralizzata, che osserva atterrita quello che un tempo era un. Stando alle prime ricostruzioni, il locale era undi pollo fritto, letteralmente sventrato da quella che al momento si ipotizza essere unadi gas. Già tragico il bilancio, che rischia di aggravarsi ulteriormente nelle prossime ore: l’esplosione ha lasciato dietro di sé 1e 22, alcuni dei quali purtroppo ricoverati in gravi condizioni. A seguito ...

Drammatico incidente a Terracina (Latina). Una Bombola del gas è esplosa venerdì sera in una villetta . L’incidente è avvenuto attorno alle 19,30 in via Ponte di Ferro e ha provocato il crollo ... (laprimapagina)

