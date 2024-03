Cina | coltivazione di melo a foglia tagliata stimola economia rurale 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Daofu, 13 mar – (Xinhua) – Una donna mostra delle bibite prodotte connella contea di Daofu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 10 marzo 2024. Questa pianta, che cresce nel Sichuan occidentale, nel Gansu sud-orientale, nello Xizang sud-orientale e in altre aree su altopiani in, e’ unada reddito le cui foglie e i cui frutti possono essere trasformati rispettivamente in tisane e bevande. Come buona modalita’ per aumentare l’occupazione e il reddito degli agricoltori locali, negli ultimi anni la contea ha attuato un piano didi questa coltura da reddito, coltivando la relativa industria per soddisfare la crescente domanda del mercato. (Xin) Agenzia Xinhua