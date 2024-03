Cina | Chongqing | mostra su patrimonio industriale italiano stimola dialogo culturale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 mar – (Xinhua) – Durante unain corso nella municipalita’ sud-occidentale cinese di, l’Olivetti Programma 101, un prototipo di personal computer, una macchina da scrivere M20 con una storia di circa 100 anni e altri oggetti esposti contribuiscono ad agevolare un interessantetrae il comunedi Ivrea, entrambi famosi per ospitare abbondanti reperti industriali. La, della durata di una settimana, “Il mondo di Olivetti: una comunita’ utopica”, presenta 84 oggetti, tra cui riviste, libri, fotografie e macchine da scrivere, che raccontano la storia della centenaria attivita’ commerciale dell’azienda. Un tempo Olivetti era leader in settori come le macchine da scrivere e i ...