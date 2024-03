Cibo e cure per i cani dei senzatetto “Save the dogs“ apre il presidio fisso

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il progetto “Amici di strada, Compagni di vita”, dedicato agli animali delle persone senza dimora e delle famiglie indigenti, avrà il primoin città in quel di via Mosso 3, lo spazio sociale gestito da un’Associazione Temporanea di Imprese formata da cinque realtà no-profit attive nell’ambito dell’inserimento lavorativo, dell’accoglienza, della cultura e della formazione. Un appuntamento bimensile per le unità di “the“ – alle quali fa capo il progetto “Amici di strada“ – che, grazie al finanziamento ricevuto da Fondazione di Comunità Milano, potranno offrire un supporto concreto a quanti vivono nel Municipio 2, che si trovino in condizioni di grave povertà e che abbiano grandi difficoltà nel far fronte alle esigenze dei loro compagni di vita a quattro zampe. "Il...

