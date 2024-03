Cibarsi di radici è facile quando sono buone

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si chiama sedano rapa, ma della rapa non ha nulla, se non l’aspetto globoso e rugoso di radice rotondeggiante, che lo rende strano e diverso da tutti gli altri suoi parenti: il sedano nano o sedano giallo, il sedano pasquale o sedano verde e il sedano a costa, di cui si consumano gli steli e le foglie. Il suo nome scientifico è Apium graveolens var. rapaceum, ed è un ortaggio della famiglia delle ombrellifere, conosciuto anche come sedano di Verona, coltivato e apprezzato soprattutto nel Nord Europa, in Germania, Francia e Austria e nel Nord Italia, soprattutto in Veneto, dove esistono varietà autoctone come il sedano rapa di Ronco all’Adige e dove è molto presente nella cucina regionale. Si sta però diffondendo anche nel resto del Paese grazie alla ristorazione d’élite che lo apprezza per realizzare piatti originali sfruttandone la consistenza cremosa. Originario dell’area ...