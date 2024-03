“Ciao a tutti | io abbandono” A sorpresa la protagonista di Uomini e Donne lascia il programma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024), tra puntate e registrazioni non c’è un momento di respiro per il pubblico. Che mentre aspetta di vedere in tv la scelta di Brando viene a conoscenza di un’altra notizia bomba: un addio al parterre. Un altro addio, perché sono stati diversi i protagonisti del trono over che hannoto ilnel corso dell’edizione 2023/2024. Elio è andato via dopo l’ennesimo scontro con Tina Cipollari, Orfeo si è ritirato a causa di una dura lite con Gianni Sperti. Ancora, Giancarlo è stato messo alle strette dopo una conoscenza finita male con Gemma Galgani e poi l’addio di coppia più clamoroso di questa stagione, quello di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La dama e il cavaliere, che avevano già avuto un passato insieme, da un paio di mesi a questa parte si stanno vivendo lontano dai riflettori e ...