Ciambellone agli agrumi | semplice e super profumato

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilè uno di quei dolci da credenza a cui è impossibile resistere. Profumatissimo, morbido, aromatico, è delizioso a merenda come a colazione, ma anche a fine pasto. Per prepararlo, servono arancia e limone biologici, rigorosamente, perché dovremo utilizzare scorza e succo, dobbiamo essere certe che non siano stati trattati con sostanze potenzialmente nocive! La consistenza è soffice e ariosa, anche grazie alla presenza della fecola di patate che rende l’impasto incredibilmente morbido. Ma non solo, anche la lavorazione delle uova ci consente di ottenere una torta altissima. Dovremo, infatti, montare gli albumi separatamente dai tuorli e introdurli con delicati movimenti dal basso verso l’alto. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!...