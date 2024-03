Chiusura temporanea al traffico di via Verdi nel tratto adiacente al teatro comunale

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Benevento: Benevento, Con ordinanza dirigenziale, per la giornata di oggi 13 marzo è stata disposta laalveicolare di via Giuseppe, nelal. La strada sarà chiusa dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 23:00 fino al termine dello attività di carico e scarico delle attrezzature necessarie all’esecuzione di uno spettacolo teatrale previsto nel cartellone di Benevento Città Spettacolo-Stagione invernale. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Procedono speditamente i lavori per la realizzazione della doppia canna del Baldaccio . Conclusi quelli per il nuovo Tunnel , prenderanno a breve il via i lavori sul vecchio sottopasso , la cui ... (lortica)

La Spezia , 22 febbraio 2024 – La strada statale 1var/A, " Variante di La Spezia ", è provvisoriamente chiusa presso lo svincolo Castelletti a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, ... (lanazione)

Lavori rete idrica: stop viabilità in zona Cittadella giudiziaria, senso invertito in via Irno: StampaRivoluzione temporanea della viabilità su via Irno a seguito della Chiusura al traffico nei pressi della Cittadella giudiziaria per permettere la prosecuzione e Chiusura dei lavori e del cantier ...salernonotizie

Oggi chiusa la strada statale 71: A Sarsina Chiusura temporanea della SS71 per lavori di ripristino e consolidamento della carreggiata. Il tratto interessato sarà inaccessibile dalle 9 alle 13. Lavori in corso e viabilità modificata.ilrestodelcarlino

Futures Dow Jones: Oracle e Nvidia guidano la Chiusura dei record S&P 500; 5 segnali di acquisto flash di azioni: I futures Dow Jones sono crollati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. X Ignorando il rialzo del mercato azionario, martedì ...iltarlopress