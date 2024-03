Chiara Nasti litiga al bar per il suo cane | “Si è seduto e mi ha detto ‘io li odio’ Una cosa fuori di testa da dire davanti a un bambino di quattro anni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “Che gente esiste in questo mondo, assurdo”, cosìsulle proprie storie Instagram. L’influencer, compagna di Zaccagni e mamma del piccolo Thiago, ha raccontato una discussione avuta lo scorso pomeriggio con un signore. La presenza dei cani all’interno di bar o ristoranti non sempre è ben accolta da tutti i clienti. L’uomo in questione era parecchio infastidito da Twenty (il nome del cagnolino di). “Comunque è incredibile oggi sono andata a prendere un caffè con una mia amica ed un signore che eraal tavolo vicino al mio mi dice ‘io odio i cani’ – ha esordito -. Io a quel punto gli ho chiesto di spostarsi. Perché ci sono mille modi peruna. Bastava dirlo in tanti altri modi, io avrei capito. Ma una persona che invece dice ‘io odio i cani’ non la ...