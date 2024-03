Chiara Ferragni si commuove sui social | “È un periodo veramente doloroso di cui cerco di non parlare più di tanto però…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’ultimonon è stato affatto facile per, che dopo lo scandalo del Pandoro Balocco, ha dovuto far fronte anche alla crisi con il marito Fedez e proprio in merito a ciò nelle ultime ore l’imprenditrice digitale attraverso alcuni commenti suiha fatto capire che la decisione di allontanarsi non dipende da lei, bensì dal rapper. Proprio per far fronte a questo momento difficile e ritrovare un po’ di serenità,ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alle amiche, ma nella serata di ieri ha fatto ritorno a casa e dopo aver trascorso alcune ore con i suoi bambini, ha deciso di confidarsi con i suoi fan. L’influencer si è scusata per l’assenza di questi mesi e lasciandosi andare a un momento di commozione ha spiegato di stare vivendo un momento molto ...