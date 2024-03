Chiara Ferragni non si nasconde più | “È un periodo orribile Non posso dirvi tutto | ma vorrei essere più serena”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Milano – Lo sguardo triste, le labbra che tremano, il pianto visibilmente trattenuto, il sorriso sfiduciato.non sipiù, non cerca più di far finta che vadabene. In alcune stories su Instagram di ieri sera l’influencer in crisi totale – con il marito Fedez uscito di casa e con un’indagine in corso per truffa aggravata in merito allo scandalo pandoro rosa – si è sfogata con i suoi follower. Aprendo sempre di più una finestra sul suo mondo non più solo rosa e zucchero: “È undi mer**”. Nessun giro di parole. A proposito dei meeting a New York, da dove è tornata solo ieri dopo alcuni giorni nella grande mela, ha detto: “È un progetto nuovo, nuovissimo per me, è una cosa che non ho mai fatto prima. Sono andati molto bene, quindi dita incrociate per questo ...