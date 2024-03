Chi sono i componenti della Gialappa’s Band | dagli esordi fino ad oggi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Laè uno dei gruppi comici più longevitv italiana e vanta quasi 40 anni di onorata carriera. Dopo 5 anni di silenzio i “Gialappi”tornati nel 2023 con una nuova trasmissione, “GialappaShow”, andata in onda dallo scorso maggio. L’ultima apparizione (per modo di dire, visto che i loro volti non appaiono mai in tv) risale al 2018 con il non fortunatissimo “Mai dire Talk”. Qualcuno pensò che la Gialappa non funzionava più e così, fatta eccezione per qualche sporadica apparizione, nessuno li ha più chiamati,al maggio del 2023 quandotornati in corsa con “GialappaShow”. Ma chi? Conosciamoli ...