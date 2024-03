Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 13 marzo 2024 su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Questa sera – mercoledì 13– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Nel corsosi tornerà sul caso di Marzia Capezzuti, la giovane donna sequestrata e torturata da un’intera famiglia di Pontecagnano. Si parlerà di documenti inediti a pochi giorni dall’inizio del processo e in diretta con Federica Sciarelli ci saranno i genitoridonna fatta scomparire. E poi il caso di Antonella Di Massa: per undici giorni diventa un fantasma, poi il ritrovamento degli inviatitrasmissione: dov’era la mamma di Ischia? Cosa è successo in quegli undici giorni? E ancora: parla per la prima volta la figlia più piccola di ...