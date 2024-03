Chi l' ha Visto | Federica Sciarelli | «Noi non facciamo talk disgrazie»

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Da vent'anni conduttrice di Chi l'hasi è raccontata in una lunga intervista a NuovoTv in cui ha dichiarato di non restare indifferente davanti al dolore degli altri. Lavorare a un programma duro come quello che va in onda ogni mercoledì in prima serata su Rai3 la coinvolge troppo. A volte le capita di occuparsi di meccanismi di violenza inaudita da parte di genitori nei confronti dei figli: "In questo caso evito addirittura di leggere documenti e ordinanze che raccontano i dettagli". Ogni caso che a Chi l'haracconta ne rimane profondamente toccata, "dal nonno malato di Alzheimer che si perde al bambino che svanisce nel nulla". La trasmissione, che risulta essere la sesta più longeva trasmessa sul terzo canale del servizio pubblico ...